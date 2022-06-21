«Свободная касса»: в Казани открылся флагманский ресторан сети «ВКУСНО — И ТОЧКА»

В Казани по адресам — ул. Баумана, 70, пр. Победы, 89, Мамадышский тракт, 10б и пр. Ямашева, 98б — открылись рестораны сети быстрого питания «ВКУСНО — И ТОЧКА». В них посетители могут увидеть бургеры в новой упаковке и при этом насладиться знакомым с детства вкусом.

«Сегодня состоялось наше торжественное открытие. Запуск сети будет постепенным. С 20 июня рестораны сети быстрого питания „ВКУСНО — И ТОЧКА“ начнут открываться по всем адресам в Казани», — рассказала директор ресторана по ул. Баумана, 70 Эльвира Зеленовская.

По ее словам, посетители с радостью восприняли появление новой сети быстрого питания. С утра в заведении были небольшие очереди.

«Мы снова открыли двери для своих гостей. Сейчас мы обслуживаем своих клиентов и видим их счастливые эмоции. Нашим главным принципом стали высокие стандарты качества, обслуживания и безопасности продукции, использование передовых технологий. Кроме того, мы планируем использовать лучшие международные практики подготовки и работы с персоналом», — отметила она.

В сообщении пресс-службы «ВКУСНО — И ТОЧКА» отмечается, что трансформация бизнеса сети прошла успешно. «Компания сохранила свой штат в полном составе, это 62 тыс. человек в 62 регионах России, а также десятки тысяч работников на предприятиях поставщиков», — говорится в сообщении.

Зеленовская рассказала, что первый день для работников был очень волнующим. Они, по ее словам, переживали, как люди отнесутся к новой сети быстрого питания.

«Работники с нетерпением ждали выхода на работу. Они и я лично переживали, как гости отнесутся к „ВКУСНО — И ТОЧКА“. Но мы справились. Наша задача — для всех гостей показать, что ничего не поменялось. Всё, что было хорошо, — придумано давно», — уточнила она.

Менеджер заведения Диана Шамгунова отметила, что за первый час работы было совершено 200 заказов.

«Сперва у нас было 200 заказов в час. Теперь мы подходим к нашим средним показателям — 300 заказов в час. Мы работаем как в обычный день: ничего не поменялось. Ведь главное, что люди совершают заказ и радуются, получив его», — сказала она.

Работа ресторана, как обычно, началась в 7 часов утра. У кассы были большие очереди, а проходящие мимо люди заходили в привычную, но обновленную сеть быстрого питания.

«Мы шли с дочерью и увидели, что „ВКУСНО — И ТОЧКА“ открылась. Моя дочь, как увидела воздушные шары, сразу захотела зайти и попросила у меня мороженое (смеется). Внутри нам пришлось немного постоять в очереди. Зато дочери дали воздушный шарик. Забрав свой заказ, мы поняли, что по вкусу всё осталось прежним», — сказала посетительница заведения Тансылу Сиразиева.

В результате можно смело сказать, что всё работает, как и прежде: сервис, персонал, инфраструктура. Кроме того, как и раньше, доступно приложение, где можно сделать заказ онлайн и ознакомиться с актуальными акционными предложениями сети ресторанов.

Кстати, с 20 по 26 июня в ресторане будет проходить акция — двойной чизбургер за 99 рублей!

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