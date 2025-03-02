Уважать историю и традиции: в Актаныше почтили память героев и провели урок патриотизма

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

На днях в Актанышской средней школе №1 состоялся памятный и значимый день, наполненный глубоким уважением к истории и подвигам героев. Важным гостем мероприятия стал депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев.

Центральным событием стало посещение гостем мемориала «Стена памяти», созданного в честь выпускников школы, которые отдали свои жизни в ходе СВО. Этот мемориал — не просто дань уважения, но и символ вечной памяти о подвигах тех, кто сражался за мирное будущее.

Осмотрев мемориал, Шарафиев подчеркнул важность сохранения исторической правды и передачи этих знаний молодому поколению.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

После торжественной части депутат провел «Парламентский урок» для старшеклассников. Особую ценность встрече придавало то, что Эдуард Шарафиев не понаслышке знает о службе и защите Родины — с ноября 2022 года он лично принимал участие в боевых действиях в зоне СВО в составе штурмовой бригады «Ветераны» и разведывательно-штурмового подразделения под позывным «Шакур».

В ходе урока депутат поделился с ребятами своим опытом, рассказал о том, как важно быть гражданином своей страны, уважать историю, сохранять традиции и всегда быть готовым взять на себя ответственность за будущее своей Родины. Ученики с большим интересом слушали гостя, задавали вопросы о работе парламента, о роли молодежи в государственном развитии и о значении патриотизма в современном мире.

Этот день стал не только важным уроком памяти, но и источником вдохновения для молодого поколения, которое будет бережно хранить память о своих земляках и стремиться быть достойными их примера.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

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