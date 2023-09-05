Утвержден мастер-план развития курорта с мариной в Лаишевском районе РТ

Эскиз предоставлен корпорацией «Туризм.РФ»

Совет директоров корпорации «Туризм.РФ» сегодня утвердил мастер-планы развития туристических территорий в четырех регионах: Сахалинской и Иркутской областях, Алтайском крае и Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Правительства страны.

«Одобренные сегодня проекты помогут в решении задачи, поставленной Президентом [России Владимиром Путиным], по ускоренному созданию туристической инфраструктуры. Их реализация позволит создать <…> более 8,5 тыс. комфортных номеров и свыше 10 тыс. новых рабочих мест. <…> по предварительным расчетам, к 2030 году число туристов, выбравших для отдыха эти направления, может составить 2,3 млн человек», — заметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В Татарстане речь идет о создании курорта «Казань марина» на территории Лаишевского района. Он окажется первым туристическим центром с мариной полного цикла на Волге, построенным как минимум за последние 30 лет. На площади в 72,8 гектара планируется возвести девять гостиниц различных категорий на 1250 номеров. Марина должна стать одним из центров межрегионального туристического маршрута «Великий Волжский путь», отмечает пресс-служба Правительства.

После утверждения мастер-планов развития туристических территорий начнется работа с инвесторами и создание специальных проектных компаний для строительства объектов инфраструктуры.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что помимо яхтенной марины на 300 мест и пятикилометровой набережной под Казанью появятся места размещения и питания, а в лесном массиве создадут прогулочные зоны. В мае этого года общая сумма необходимых инвестиций оценивалась в 16 млрд рублей, из которых 4,7 млрд составят бюджетные средства.

На тот момент мастер-план был отправлен на утверждение Раису Татарстана Рустаму Минниханову. Планировалось, что строительные работы начнутся в конце 2024 года, а полностью курорт возведут к I кварталу 2027 года.