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«Утешение для детей, родителей и медиков»: в онкоцентре ДРКБ открыли молитвенную комнату
В центре детской онкологии, гематологии и хирургии Детской республиканской клинической больницы Татарстана открылась молитвенная комната.
Теперь верующие смогут помолиться прямо в больнице.
Освящение молитвенной комнаты провел Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
«Мы знаем, что надежда на Бога, на Всевышнего может победить любую болезнь. Мы надеемся на то, что это будет вспомоществованием для тех гигантских трудов, которые несут наши доктора для исцеления детей. Обращаясь к творцу, родители, может быть сами дети и те, кто профессионально занимается их лечением - наши медицинские работники, будут иметь помощь свыше», – отметил владыка.
Митрополит добавил, что молитвенная комната будет утешением для детей, их родителей и сотрудников.
Также владыка назначил опекающего молитвенной комнаты.
Для молитв оборудовали целую комнату на пятом этаже здания, на стенах появились фрески с изображением святых, для самых маленьких верующих поставили маленькие стульчики.
«Мы надеемся, что это будет то место, куда будут приходить дети и их родители, которые попали в трудную жизненную ситуацию, где они смогут зарядиться энергией, попросить о выздоровлении, чтобы в жизни все наладилось», – отметил главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов.
Родители маленьких пациентов онкоцентра подчеркнули, что врачи лечат тело, а вера – душу. И очень важно для пациентов, которым нельзя выходить из больницы, прийти и помолиться, ведь порой лечение занимает довольно длительный срок.
Напомним, что в июне в онкоцентре ДРКБ открыли молельную комнату для мусульман.
Также на территории больницы строят духовный комплекс «Тихий сад», там появится мечеть и православный храм.
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