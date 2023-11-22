«Утешение для детей, родителей и медиков»: в онкоцентре ДРКБ открыли молитвенную комнату

В центре детской онкологии, гематологии и хирургии Детской республиканской клинической больницы Татарстана открылась молитвенная комната.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

Теперь верующие смогут помолиться прямо в больнице.

Освящение молитвенной комнаты провел Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

«Мы знаем, что надежда на Бога, на Всевышнего может победить любую болезнь. Мы надеемся на то, что это будет вспомоществованием для тех гигантских трудов, которые несут наши доктора для исцеления детей. Обращаясь к творцу, родители, может быть сами дети и те, кто профессионально занимается их лечением - наши медицинские работники, будут иметь помощь свыше», – отметил владыка.

Митрополит добавил, что молитвенная комната будет утешением для детей, их родителей и сотрудников.

Также владыка назначил опекающего молитвенной комнаты.

Для молитв оборудовали целую комнату на пятом этаже здания, на стенах появились фрески с изображением святых, для самых маленьких верующих поставили маленькие стульчики.

«Мы надеемся, что это будет то место, куда будут приходить дети и их родители, которые попали в трудную жизненную ситуацию, где они смогут зарядиться энергией, попросить о выздоровлении, чтобы в жизни все наладилось», – отметил главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов.

Главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

Родители маленьких пациентов онкоцентра подчеркнули, что врачи лечат тело, а вера – душу. И очень важно для пациентов, которым нельзя выходить из больницы, прийти и помолиться, ведь порой лечение занимает довольно длительный срок.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

Напомним, что в июне в онкоцентре ДРКБ открыли молельную комнату для мусульман.

Также на территории больницы строят духовный комплекс «Тихий сад», там появится мечеть и православный храм.