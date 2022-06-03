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Здоровье
3 июня 2022  10:57
Эвелина Киселёва

В Онкоцентре ДРКБ открыли молельную комнату

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В Центре детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ открыли молельную комнату. 

В торжественном открытии приняли участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев, помощник президента республики — уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

Это третья комната для молитв в ДРКБ. 

Она организована благотворительным фондом Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова по просьбе родителей детей, проходящих лечение в ДРКБ.

«Тем, кто начал эту работу был наш Президент Рустам Нургалиевич Минниханов. Прекрасной фразой "Халяль Лайфстайл" дал направление. Благодаря всеобщим усилиям мы движемся в этом направлении. И всегда надо уметь благодарить тех людей, которые хоть чем-то смогли помочь», – отметил муфтий. 

Камиль хазрат Самигуллин напомнил, что тому, кто построил мечеть, Аллах построит ему подобную в раю.

Первый заместитель главы Минздрава РТ Альмир Абашев поблагодарил тех, кто вложил средства и время в создание это молельной комнаты. Он добавил, что это лишь часть большой работы, которой сейчас занимается Минздрав и Духовное управление мусульман, совместно с ассоциацией. Также в лечебных учреждений республики открываются комнаты и для верующих других конфессий.

«Сейчас идут переговоры о доступе представителей духовенства к пациентам, которые находятся на финальном отрезке жизненного пути, в реанимационные палаты, здесь идёт конструктивный диалог со всеми участниками процесса. Очень надеемся, что в ближайшее время будут действенные результаты», – рассказал замминистра.

Закончилось открытие новой молельной комнаты приветственным намазом.

#молельная комната #дркб
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