«В трудной ситуации душе нужно успокоиться»: под окнами ДРКБ появятся храм и мечеть

Рустам Минниханов приехал в Детскую республиканскую клиническую больницу

Фото: rais.tatarstan.ru

О «месте для отдыха души» просили родители маленьких пациентов

В Международный день защиты детей Раис Татарстана Рустам Минниханов приехал в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Руководитель республики не только поздравил с праздником ребят, которые в эти дни проходят лечение в больнице, но и дал старт строительству на территории больницы «Тихого сада» – нового духовного комплекса, который объединит ислам и православие.

Здесь построят храм и мечеть, на их фоне создадут уютный парк.

Раис Татарстана ознакомился с планом строительства и внес свои предложения Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана ознакомился с планом строительства и внес свои предложения. Рустам Минниханов посоветовал соединить храм и мечеть красивым мостиком, чтобы подчеркнуть единение религий, которое так чтится в Татарстане.

«Такие духовные возможности должны быть у наших людей. Когда человек имеет проблемы, он ищет, куда может пойти и где может найти успокоение души. Такие комплексы здесь появятся», – отметил Раис республики.

Заместитель главного врача ДРКБ по развитию отрасли Алла Гумерова подчеркнула, что идея построить такой комплекс пришла после многочисленных просьб родителей, чьи дети находятся на длительном лечении в клинике.

Алла Гумерова подчеркнула, что идея построить такой комплекс пришла после многочисленных просьб родителей, чьи дети находятся на длительном лечении в клинике Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

«Название парка было выбрано не случайно. Оно ассоциируется с гармонией, умиротворением и спокойствием. Размер каждого сооружения порядка ста квадратных метров. Наши маленькие пациенты рисовали рисунки, их мы поместили в капсулы вместе с посланием нашим будущим поколениям. Эти камни станут элементами ландшафтного дизайна нашего духовного комплекса. Мы надеемся, что в стенах нашего комплекса будет больше молитв о здравии, а горечи и печаль от потерь уйдут на второй план», – заметила она.

В торжественной церемонии также приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин и министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

«Для детей, их родителей, родных, близких это возможность обратиться к Богу. Попросить помощи, получить душевное успокоение. Мы знаем, что в болезни помогает не только лекарство, но и вера в то, что ты этот недуг преодолеешь», – отметила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

«Этот сад – маленький кусочек рая»

Духовные лидеры Татарстана перед приездом главы республики обсудили проект, в очередной раз подчеркнули, что Татарстан – это место большой дружбы двух конфессий.

«У нас есть прекрасные врачи, замечательные лекарства. И, конечно, для исцеления человека нужна еще и сила духа. Эту силу духа нам дает общение с Всевышним. Когда Творец сотворил первого человека, он устроил его в раю, рай – это сад. Сегодня обустраивается некий “Тихий сад” – это кусочек рая, в котором тем людям, которые будут здесь жить и приходить, всегда будет благословение Всевышнего. Чтобы все жили в мире, любви и согласии», – отметил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин напомнил присутствующим слова пророка Мухаммада о том, что лучший из людей – это тот, кто приносит больше пользы обществу и людям вокруг.

«Для мечети мы выбрали замечательное имя Абу Али ибн Сина, европейцы его знают под именем Авиценна. Это тот, кто делал первые операции. Я думаю, что сегодня мы заложим этот камень, начнем благое дело, и, Иншалла, уже через год мы с вами соберемся и откроем мечеть и храм», – отметил он.

«Духовная поддержка для детей, родителей и врачей»

Алсу Гилязова вместе с сыном-подростком Маликом лежат в ДРКБ. Мальчику неделю назад сделали операцию – исправили деформированную грудную клетку.

«Строительство храма и мечети – это духовная поддержка. Причем помогать она будет не только детям и родителям, но и врачам. Ведь они тоже люди. А они здесь творят чудеса, здесь замечательные врачи, правда», – рассказала женщина.

Малик рассказал, что он вот уже второй день уверенно стоит на ногах и впервые вышел на улицу после операции. Мальчик уверен, что парк, который появится рядом с больницей, станет отличным местом отдыха для детей и их родителей, реабилитироваться после операций и лечения будет помогать свежий воздух.

После завершения праздничной церемонии с Рустамом Миннихановым попросили сфотографироваться пациенты ДРКБ. Сделав несколько селфи, дети вернулись смотреть праздничный концерт.

Для ребят работали аниматоры на ходулях, были организованы мастер-классы и играл оркестр.