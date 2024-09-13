Условия присуждения премии имени Мусы Джалиля изменены в Татарстане

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Условия присуждения Республиканской премии имени Мусы Джалиля изменены в Татарстане. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно изменениям, внесенным указом в положение о премии, теперь она не будет присуждаться за достижения в области циркового искусства, науки, образования, воспитания и молодежного предпринимательства.

При этом денежный эквивалент премии остался неизменным — 200 тыс. рублей. Как и прежде, один раз в два года ее обладателями будут становиться четыре лауреата.

Кроме того, этим же документом внесены изменения в состав комитета по присуждению премии имени Мусы Джалиля.

Из состава комитета выведены заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина, заместитель председателя Союза композиторов РТ Резеда Ахиярова, первый проректор и проректор по научной работе Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Игорь Бикеев, экс-заместитель директора казанского ИТ-парка Ляля Бикчентаева, генеральный продюсер Казанского камерного театра Sdvig Михаил Волконадский, бывший главный редактор газеты «Ватаным Татарстан» Гульнара Сабирова и председатель правления Союза художников РТ Альберт Шиабиев, а также скончавшийся в прошлом году народный поэт Татарстана Разиль Валеев.

В состав комитета включены главный редактор журнала «Казан утлары» Рустем Галиуллин, режиссер театра имени Галиасгара Камала Айдар Заббаров, художественный руководитель Театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев, председатель Союза художников Татарстана регионального отделения Союза художников России Анатолий Крылов, композитор и заведующий кафедрой композиции Казанской консерватории имени Н. Г. Жиганова Эльмир Низамов, арт-директор молодежной общественной организации «Созвездие-Йолдызлык» и учредитель Фонда поддержки современного искусства «Живой город» Диана Сафарова, директор фонда «Живой город» Инна Яркова.

Премия комсомола Татарии имени Мусы Джалиля была учреждена в 1968 году. Она присуждалась один раз в два года молодым авторам, композиторам, художникам за лучшие произведения, ученым — за достижения в науке, а также молодежным организациям. После 1990 года она не вручалась, но была возрождена как Республиканская премия имени Мусы Джалиля в 1997 году.