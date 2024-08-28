Гульнара Сабирова ушла из «Ватаным Татарстан»: «Пришло время изменить свою жизнь»

Гульнара Сабирова: «Для меня это очень личное и глубоко продуманное решение. Уже год я об этом думаю, готовлюсь, и кажется, время пришло. Я считаю, что ухожу в творческий отпуск»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«У каждого человека в жизни наступает такое время – появляются другие ценности»

– Гульнара, почему решила уйти? Позвали на хорошую должность или просто уходишь из журналистики, «в никуда»?

– Для меня это очень личное и глубоко продуманное решение. Уже год я об этом думаю, готовлюсь, и кажется, время пришло. Я считаю, что ухожу в творческий отпуск. Возможно, займусь собственными проектами, скажем так, бизнес-проектами. Но сначала мне надо отдохнуть, собраться с мыслями.

Могу только сказать, что это не будет сфера, связанная с журналистикой. Мой уход – это личное решение, оно не связано с какими-либо конфликтами ни внутри коллектива, ни на стороне. Мое решение уйти стало неожиданностью для всех – в Госсовете, Кабинете Министров, «Татмедиа». Коллектив до сих пор ходит в состоянии шока. Но везде отнеслись с пониманием. Хотя коллеги довольно тяжело восприняли, все же мы расстаемся со взаимопониманием.

У каждого человека в жизни наступает такое время – появляются другие ценности, ты начинаешь смотреть на жизнь по-другому, особенно это характерно нашему возрасту. Я долго думала и поняла: пришла пора мне измениться и изменить мою жизнь.

У меня нет конкретного бизнес-плана, я еще точно не знаю, чем буду заниматься. Первая цель у меня пока – передать редакционные дела и немного отдохнуть. Позаботиться о здоровье, заняться творчеством. С тех пор, как я стала занимать должность главного редактора в разных изданиях, на протяжении более 10 лет, стихов даже толком не писала…

«У меня нет конкретного бизнес-плана, я еще точно не знаю, чем буду заниматься. Первая цель у меня пока – передать редакционные дела и немного отдохнуть» Фото: Анна Арахамия

– Да, я тоже тебе об этом говорил…

– Да, мы с тобой это как-то обсуждали. А в свое время я была довольно активным автором, писала песни, стихи. Мне хочется вернуться в творчество.

– Твое решение может быть связано с изменениями в личной жизни?

– В личной жизни у меня, слава богу, все очень хорошо. Я никогда не распространялась о ней, и в этом случае я тоже рассказывать не буду. Скажу только: все очень хорошо, и моя личная жизнь тоже повлияла на это решение.

«В редакции зарплаты выросли в 1,7-2 раза»

– Сколько лет ты уже в журналистике?

– Более 23 лет, и 10 из них – на позиции главного редактора. Самое интересное – на втором курсе первое мое официальное место работы тоже было в газете «Ватаным Татарстан». Свой трудовой путь я начала в газете «Ватаным Татарстан», и на этой же газете я пока прекращаю свою журналистскую карьеру. В марте исполнилось 5 лет, как я пришла сюда главным редактором.

– Что за это время было сделано?

На прощальном чаепитии коллеги отметили: после моего назначения в 2020 году началась пандемия ковида и связанные с этим экономические проблемы. А потом специальная военная операция… Несмотря на трудности, мы сумели добиться каких-то результатов. В первый год удалось даже увеличить число подписчиков. Но с началом пандемии оно постепенно сокращалось, в итоге снизились до показателей 2019 года. Думаю, если бы не такие события, результаты были бы лучше. Подписка, сами знаете, не зависит от деятельности газеты, редакции, есть внешние факторы. Почта, система распространения – это сегодня очень сильно влияет на все издания, и это самое больное место для них.

Полноценно заработал сайт газеты. Показатели к марту 2019 года были 100-200 посещений в сутки, сегодня – почти 20 тысяч. В рейтинге сайтов LiveInternet мы на 15-20-й строчках, считаю, что это довольно высокий результат. В соцсетях у нас аудитория около 200 тысяч пользователей.

«Свой трудовой путь я начала в газете «Ватаным Татарстан», и на этой же газете я пока прекращаю свою журналистскую карьеру» Фото: Анна Арахамия

В редакции зарплаты выросли в 1,7-2 раза. Это очень хороший показатель, потому что тут повлияли и внебюджетные доходы – мы активно участвуем в проектах, также сказалось повышение зарплаты работникам бюджетной сферы в целом. Когда говорят о низких зарплатах в печатных СМИ, то я не могу сказать, что это так: у нас зарплаты довольно стабильные и хотя не такие высокие, по сравнению с другими они лучше.

Редакции были переданы два автомобиля. Огромное спасибо Раису Татарстана Рустаму Нургалиевичу Минниханову, заместителю Государственного Совета РТ, председателю Комиссии по сохранению языков Марату Ахметову. Они никогда не оставались равнодушными к деятельности татарских СМИ, газете «Ватаным Татарстан», никогда не игнорировали наши просьбы. Мы работали при полном взаимопонимании, с Маратом Готовичем реализовали множество проектов.

«Тем, кто говорит, что в татарских СМИ нет аналитики, советую почитать газету «Ватаным Татарстан»

– Сколько человек в коллективе?

– У нас работает около 40 человек. Журналистов 8-9 человек, у нас 3 собственных корреспондента. Я не приходила в слабый коллектив, в «Ватаным» всегда были сильные журналисты. Тем, кто говорит «в татарских СМИ нет аналитики», советую почитать газету «Ватаным Татарстан». У нас есть политическая, экономическая аналитика, социальное направление, аналитический обзор сельхозотрасли, журналистские расследования. На днях только приехали из Черемшанского района с довольно проблемным материалом. У нас журналисты все очень сильные, авторитетные, аналитики. Если новый редактор будет понимать силу коллектива, не разрушая его, работать с уважением, то здесь можно добиться результатов.

С Рустамом Миннихановым Фото: Анна Арахамия

Только в этом году совместно с комиссией мы ведем четыре проекта. Один из них – это серия видеоинтервью «Җавап бар» («Есть ответ»). Веду эту рубрику я сама. Когда начинали, даже не думала, что передача станет настолько популярной, просмотры некоторых выпусков достигают 150 тысяч. Для 40-50-минутного разговора, который идет на татарском языке, это неплохой результат. И это не интервью о звездах и их личной жизни. Мы со специалистами поднимаем различные темы: здоровье, религия, психология, образование, социальные вопросы. Хотелось бы, чтобы этот проект жил и дальше. У людей есть спрос на серьезные темы. К сожалению, таких передач не очень много.

Также реализуются проекты «Асылташ», «Үз илемдә – үз телем». Идет конкурс среди семей «Җылы оя» («Домашний очаг»), призываю активно в нем участвовать. Победителям выплачиваются призы в размере 50 тысяч рублей.

В прошлом году газета отметила свое 105-летие. По случаю юбилея мы организовали выставку книг наших нынешних и бывших сотрудников.

За 5 лет были довольно интересные проекты, всех, наверное, и не вспомнишь, может быть, в потоке повседневных дел они проходят незамеченными.

«Ватаным Татарстан» – солидное издание, которое выходило 4 раза в неделю и только в конце прошлого года перешло на 3-разовый выпуск. К тому же ежедневно обновляется сайт. Ни одно событие в республике не остается без внимания.

– Имея такие успехи, все равно уходишь?

– В журналистике я работала с удовольствием, и какой бы период ни взять, мне не стыдно. Ни за время, когда сама была журналистом в газете «Татарстан яшьләре», ни за время работы главным редактором в «Шәһри Казан», журнале «Сөембикә». Все эти периоды я вспоминаю с любовью, теплотой. Школа нашего наставника Исмагила абый Шарафеева, времена, когда работали с Раифом Усмановым (сейчас – издатель газеты «Ирек майданы». – Ред.), времена работы с вами – все они дороги для меня.

Есть у меня еще один наставник. Я прошла школу министра здравоохранения Айрата Фаррахова. Работая пресс-секретарем, изменила точку зрения, приобрела новые навыки: как вести себя с людьми, как представить руководителя – многому у него научилась.

В каком бы коллективе ни работали, мы сумели остаться в дружеских отношениях со всеми журналистами. Как руководителю приходилось к разным людям обращаться с разными вопросами, в том числе и личными проблемами подчиненных, – ни от кого не получала отказа. Большое спасибо.

И большое спасибо моим коллегам, редакторам других СМИ, между нами всегда было взаимопонимание. Даже в конфликтных ситуациях всегда находили положительное решение, не допускали скандалов, приходили к согласию. К кому бы ни обращалась, все протягивали руку помощи. Я благодарна всем своим коллегам: Рамис, тебе, Ильшату Юнусовичу (Ильшат Аминов, генеральный директор ТНВ. – Ред.), Фирдусу Гималтдинову (директор ГТРК «Татарстан». – Ред.), Шамилю Садыкову (генеральный директор АО «Татмедиа». – Ред.), Айдару Саитгараевичу (Айдар Салимгараев – руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». – Ред.), всем.

Умение видеть работу коллег и поддерживать – это очень ценно. Хотя, с одной стороны, мы конкуренты, с другой – мы все работаем с одним народом, и считаю, что только благодаря общему труду мы можем достигать результатов.

Во время работы главным редактором журнала «Сююмбике» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Я не ухожу, хлопнув дверью»

– Гульнара, может ли случиться так, что в будущем ты вернешься в журналистику из своего творческого и бизнес-путешествия?

– Я не ухожу, хлопнув дверью. В жизни может быть всякое. Психологи советуют один раз в 5 лет менять место работы. Люди часто сталкиваются с эмоциональным выгоранием на работе, в журналистике это ощущается особенно сильно.

– Каким ты видишь будущее татарских печатных СМИ?

– Будущее татарских газет и журналов связано в целом с судьбой печатных СМИ. Нам пришлось работать в довольное сложное социально-экономическое время. Мы увидели, что люди снова начинают доверять прессе. Чтобы у газет и журналов было будущее, надо принимать какие-то социальные решения. У каждой редакции внутри есть своя сила. Говорят, татарские журналисты не могут мыслить аналитически, не пишут аналитику – она есть, просто в силу каких-то причин не удается донести. В интернете людям хочется каких-то легких тем, а если издавать в виде газеты, сложно оперативно доставить до читателя. Чтобы татарская журналистика стала сильнее, сначала надо решить социальные вопросы. Сюда входят и повышение заработной платы, улучшение условий труда, восстановление авторитета печатных изданий.

Я не согласна с утверждением, что татарская журналистика слабая. Конечно, у нас в национальном характере есть скромность, мы никуда от этого не денемся, это заложено у нас в крови, переходит от поколения к поколению. Но ведь это не делает нас слабее. Все современные тренды используют и татарские журналисты. Татарские журналисты, журналисты национальных СМИ, может быть, даже более ответственны за свои слова в публичном пространстве. Когда я поступала учиться, уже говорили «татарская печать умирает», – больше 20 лет работаем. Конечно, не можем мечтать о прежних тиражах в 500 тысяч. Но все же, я думаю, категория людей, привыкших получать информацию в бумажном формате и вдумчиво читать, она останется.

Рамис Латыпов, «Интертат», перевод с татарского

Гульнара Ильясовна Сабирова родилась 22 апреля 1982 года в деревне Новая Дума Аксубаевского района Татарстана. Училась в Казанском государственном университете по специальности «журналистика». В разные годы работала в газетах «Ватаным Татарстан», «Татарстан яшьләре», компании «Барс-Медиа». Была пресс-секретарем Министерства здравоохранения Республики Татарстан, руководителем национальных проектов Департамента развития средств массовой информации на официальном сайте исполнительной дирекции XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года, руководителем отдела национальных проектов департамента печатных СМИ АО «Татмедиа». Главный редактор газеты «Шәһри Казан» и журнала «Сююмбике». С 2019 года – главный редактор газеты «Ватаным Татарстан».