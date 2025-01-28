Ущерб по делу блогера Шабутдинова превышает 57 млн рублей

Ущерб по делу блогера Аяза Шабутдинова превышает 57 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Как уточнили в пресс-службе, уголовное дело против Аяза Шабутдинова передано в прокуратуру Центрального административного округа столицы для утверждения обвинительного заключения. «Ущерб по этому делу превышает 57 миллионов рублей», — отметили представители ведомства.

Шабутдинову предъявлены обвинения в совершении 113 эпизодов мошенничества. Расследование по данному делу завершилось.

Блогер находится под арестом. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Дело было возбуждено сотрудниками МВД. Сам Шабутдинов свою вину отрицает. Он занимался продажей курсов, обещавших успешный старт в бизнесе. На момент ареста у него насчитывалось около 1,9 млн подписчиков в социальных сетях.