Умер находившийся с начала сентября в реанимации актер Алексей Янин

Актер театра и кино Алексей Янин, который с 2 сентября пребывал в реанимации, ушел из жизни. Об этом сообщается на сайте Российского академического молодёжного театра.



«Последние 8 лет актер нашего театра Алексей Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40», – говорится в сообщении.

Напомним, 2 сентября пресс-служба театра объявила о смерти актера от последствий инсульта, однако затем жена артиста опровергла эту информацию, уточнив, что ее муж находится в коме в крайне тяжелом состоянии. В учреждении культуры подтвердили, что сообщение о кончине Янина не соответствует действительности.