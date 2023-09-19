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Умер находившийся с начала сентября в реанимации актер Алексей Янин
Актер театра и кино Алексей Янин, который с 2 сентября пребывал в реанимации, ушел из жизни. Об этом сообщается на сайте Российского академического молодёжного театра.
«Последние 8 лет актер нашего театра Алексей Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40», – говорится в сообщении.
Напомним, 2 сентября пресс-служба театра объявила о смерти актера от последствий инсульта, однако затем жена артиста опровергла эту информацию, уточнив, что ее муж находится в коме в крайне тяжелом состоянии. В учреждении культуры подтвердили, что сообщение о кончине Янина не соответствует действительности.
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