news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Культура 2 сентября 2023 21:35

Супруга актера Алексея Янина опровергла сообщения о его смерти

Скопировать ссылку

Жена актера Алексея Янина заявила, что ее муж жив, но находится в очень тяжелом состоянии. Об этом она написала в соцсетях.

По ее словам, сообщение НИИ скорой помощи им. Склифосовского ошиблось, оказалось ошибкой.

«Друзья. Это просто крик души. Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация <...> Леша действительно находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации — в коме. Но он жив», — заявила она.

Напомним, сегодня Российский академический Молодежный театр, в котором работает Янин, объявил о смерти артиста от последствий инсульта.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное