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Супруга актера Алексея Янина опровергла сообщения о его смерти
Жена актера Алексея Янина заявила, что ее муж жив, но находится в очень тяжелом состоянии. Об этом она написала в соцсетях.
По ее словам, сообщение НИИ скорой помощи им. Склифосовского ошиблось, оказалось ошибкой.
«Друзья. Это просто крик души. Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация <...> Леша действительно находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации — в коме. Но он жив», — заявила она.
Напомним, сегодня Российский академический Молодежный театр, в котором работает Янин, объявил о смерти артиста от последствий инсульта.
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