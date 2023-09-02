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На 41-м году умер актер Алексей Янин
Скончался актер театра и кино Алексей Янин. Ему было 40 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Российский академический Молодежный театр, в котором работал артист.
Причиной смерти Янина стали последствия тяжелого инсульта. Время и место прощания с актером пока неизвестны.
Янин работал в РАМТ с 2004 года. В числе его ролей — Принц в спектакле «Золушка», Иван Шатов в спектакле «Шатов. Кириллов. Петр», одна из главных в постановке «Подходцев и двое других», Христиан Теодор в «Тени» и множество других.
Также он снимался в кино и сериалах — более 20 ролей. К примеру, зрители могли увидеть его в «Студентах», «Дочки-матери», «Фурцева. Легенда о Екатерине» и других картинах.
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