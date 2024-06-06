Ушаков сообщил, что в начале июля Путин посетит саммит ШОС в Астане

Президент России Владимир Путин планирует посетить столицу Казахстана, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сказал помощник главы государства Юрий Ушаков в ответ на вопрос о том, какие зарубежные визиты есть в планах российского лидера. Видео опубликовано в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

«Могу сказать, что 3-4 июля мы поедем в Астану на саммит ШОС», – отметил Ушаков.

Помощник Президента добавил, что в планах «обязательно кое-что будет», но пока анонсировать об этих визитах «рановато».

Напомним, Владимир Путин после его переизбрания на пост главы государства в мае совершил три заграничных визита: в Китай, Беларусь и Узбекистан. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также сообщал, что ведется подготовка поездки во Вьетнам.