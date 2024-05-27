В Ташкенте начались переговоры Путина и Мирзиёева

В Ташкенте, в Президентском дворце, начались переговоры президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева в узком составе. Видео с начала встречи опубликовано в телеграм-канале Кремля.

«Я очень благодарен, что одним из первых визитов вы направились в Узбекистан, это большое уважение к Узбекистану и многонациональному народу Узбекистана <...> У нас сегодня очень обширная повестка дня – мы пройдемся по всем вопросам, которые есть в повестке. Мы с Вами впервые подписали дорожную карту из 63 пунктов, я должен сказать, что это реально выполняется, и продвижение реально есть», – отметил лидер республики.

Как сообщала пресс-служба Кремля, перед началом переговоров состоялась церемония официальной встречи главы Путина Президентом Узбекистана, в ходе которой лидеры двух стран представили членов своих делегаций.

Переговоры продолжатся в расширенном составе. Планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества, обменяться мнениями по актуальным региональным проблемам.

«По итогам визита предполагается подписание солидного пакета двусторонних документов», – отмечается в сообщении.

Напомним, Раис Татарстана Рустам Минниханов также находится с рабочим визитом в Узбекистане. Ожидается, что в составе российской делегации он присоединится к мероприятиям Совета регионов двух государств.