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Политика 30 мая 2024 12:28

В Кремле рассказали о подготовке визита Путина во Вьетнам

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На данный момент подготовка визита Президента России Владимира Путина во Вьетнам ведется, о сроках поездки журналистам своевременно сообщат. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Подготовка визита действительно ведется. О сроках сообщим своевременно», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Напомним, Владимир Путин после его переизбрания на пост главы государства совершил три заграничных визита: в Китай, Беларусь и Узбекистан.

#Владимир Путин #Дмитрий Песков #вьетнам
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