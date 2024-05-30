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В Кремле рассказали о подготовке визита Путина во Вьетнам
На данный момент подготовка визита Президента России Владимира Путина во Вьетнам ведется, о сроках поездки журналистам своевременно сообщат. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Подготовка визита действительно ведется. О сроках сообщим своевременно», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Напомним, Владимир Путин после его переизбрания на пост главы государства совершил три заграничных визита: в Китай, Беларусь и Узбекистан.
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