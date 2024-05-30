В Кремле рассказали о подготовке визита Путина во Вьетнам

На данный момент подготовка визита Президента России Владимира Путина во Вьетнам ведется, о сроках поездки журналистам своевременно сообщат. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Подготовка визита действительно ведется. О сроках сообщим своевременно», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Напомним, Владимир Путин после его переизбрания на пост главы государства совершил три заграничных визита: в Китай, Беларусь и Узбекистан.