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Ру Тат
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Политика
5 декабря 2021  16:22

Ушаков рассказал о возможности очных переговоров Путина и Байдена после 7 декабря

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Москва и Вашингтон пока не договорились о проведении очной встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена после их общения по видеосвязи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы государства Юрия Ушакова.

«Пока не договорились еще», — ответил Ушаков на вопрос журналиста Павла Зарубина в программе «Москва. Кремль. Путин». 

Также на вопрос о том, можно ли по видеосвязи обсудить сложные темы, он сказал: «Легко. А почему нельзя?».

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщили о том, что президенты Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры 7 декабря.

#Владимир Путин #джо байден
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