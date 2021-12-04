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Официальная хроника
4 декабря 2021  19:13

Песков сообщил, что 7 декабря Путин и Байден пообщаются по видеосвязи

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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден вечером 7 декабря пообщаются по видеосвязи. Главы государств сами определят необходимое для разговора время, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вечер. Президенты сами определят», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, в какое время состоится разговор и сколько он продлится.

Последняя личная встреча Байдена с Путиным прошла 16 июня в Женеве.

#дмитрий песков #Россия #Владимир Путин #джо байден #США
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