Белый дом подтвердил проведение переговоров Путина и Байдена 7 декабря

Белый дом подтвердил проведение телефонного разговора между американским и российским президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным 7 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

«Лидеры обсудят целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы», — рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В ее заявлении также сказано, что Джо Байден подчеркнет обеспокоенность США военной активностью России на границе с Украиной и вновь подтвердит поддержку с американской стороны суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее помощник российского лидера по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков назвал возможные темы переговоров президентов.