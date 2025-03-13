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Политика 13 марта 2025 14:42

Ушаков раскритиковал идею временного перемирия на Украине

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Ушаков раскритиковал идею временного перемирия на Украине
Помощник Президента РФ Юрий Ушаков
Фото: kremlin.ru

России необходимо долгосрочное урегулирование конфликта на Украине, а не временное перемирие. Помощник Президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков изложил понимание ситуации российской стороной советнику Президента США по национальной безопасности Майклу Уолтцу, о чем и рассказал в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Я, естественно, прокомментировал достигнутые договоренности о временном перемирии, нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего», – заявил кремлевский чиновник (цитата по ТАСС).

«Мы считаем, что наша цель все-таки – долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся, мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей стороны, наши озабоченности известны», – пояснил Ушаков.

Соответственно, по мнению дипломата, «такие какие-то шаги, которые имитируют мирные действия <...> никому не нужны в данной ситуации».

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