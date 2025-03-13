Самолет Уиткоффа из Катара пересек границу с Россией

Вылетевший уром из Катара самолет спецпосланника Президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа пересек границу РФ на фоне сообщений о предстоящем визите спецпосланника в Москву, сообщает РИА Новости.

Борт вылетел из Катара и около 11:40 по МСК пересек границу между Латвией и Россией.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Стив Уиткофф посетит Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня в Украине.

Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США. По итогам переговоров американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Президента Украины Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней. Также в документе говорится об отмене паузы в обмене разведданными и о возобновлении военных поставок Украине. Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня и теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.