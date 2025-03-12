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Политика 12 марта 2025 12:59

Песков призвал не торопиться с вопросом о реакции РФ на предложение перемирия

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Песков призвал не торопиться с вопросом о реакции РФ на предложение перемирия
Дмитрий Песков
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Не следует торопиться с вопросом о реакции российской стороны на предложение 30-дневного перемирия на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Вы забегаете чуть-чуть вперед. Мы не хотим этого делать», – подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства Владимира Путина, отвечая на вопрос, считают ли власти РФ предложение о 30-дневном перемирии, согласованное США и Украиной, невыгодным для себя и как они будут реагировать.

«Вчера, общаясь с прессой, и [государственный секретарь Марко] Рубио, и [советник Президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл] Уолтц заявили, что по различным каналам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшегося разговора в Джидде», – напомнил Песков. И добавил, что сначала Москва должна получить от Вашингтона эту информацию.

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#Россия и США #спецоперация #Дмитрий Песков
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