Ушаков: Путин и Байден не обсуждали инцидент с американской подлодкой у острова Уруп

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонных переговоров не обсуждали инцидент с обнаружением американской подводной лодки в российских территориальных водах у Курильских островов. Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Эта тема в разговоре президентов не затрагивалась», — пояснил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем, по словам помощника главы государства, Кремлю известно об инциденте, но необходимые «демарши» предпринимает Министерство обороны РФ.

Ранее Минобороны России заявило, что атомная подводная лодка ВМС США типа Virginia была замечена вчера в российских территориальных водах у острова Уруп. После обнаружения и применения фрегатом Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» «соответствующих средств» она будто бы использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на локаторах и покинула территориальные воды.

Позднее в Пентагоне прокомментировали ситуацию. По информации американского Минобороны, подлодка ВМС США не пересекала морскую границу России у Курильских островов.