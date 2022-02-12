Минобороны: В территориальных водах РФ вблизи острова Уруп обнаружена подлодка США

В российских территориальных водах около Курильских островов сегодня была обнаружена американская подводная лодка. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ сообщает РИА Новости.

По информации военного ведомства, в 10.40 по Москве в районе проведения плановых учений сил Тихоокеанского флота неподалеку от острова Уруп была замечена подводная лодка ВМС США типа Virginia.

Субмарине по звукоподводной связи на русском и английском языках было передано сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!»

Подлодка проигнорировала требование, после чего фрегатом Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» «были применены соответствующие средства», пояснили в Минобороны.

В ответ подводная лодка «использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля» и покинула территориальные воды РФ на максимальной скорости.

После этого атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве был вызван в Минобороны России, отмечает «Интерфакс».

Американские многоцелевые атомные подлодки четвертого поколения типа Virginia предназначены для борьбы с субмаринами противника и проведения прибрежных операций.