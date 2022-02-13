Пентагон: Американская подлодка не заходила в территориальные воды РФ у острова Уруп

Министерство обороны Соединенных Штатов заявило, что американская атомная подводная лодка не пересекала морскую границу России у Курильских островов.

«Утверждения России о проведении нами операций в ее территориальных водах не являются правдивыми», — сообщил ТАСС официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США Кайл Рейнс.

Собеседник агентства не стал комментировать конкретное местоположение американских подлодок, но заверил: «мы осуществляем полеты, морские операции и действуем безопасным образом в международных водах».

Ранее Минобороны РФ заявило, что атомная подводная лодка ВМС США типа Virginia была замечена вчера в российских территориальных водах у острова Уруп. После обнаружения и применения фрегатом Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» «соответствующих средств» она будто бы использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на локаторах и покинула территориальные воды.

Накануне же состоялась телефонная беседа президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Она была посвящена преимущественно обсуждению кризиса вокруг Украины и российским предложениям по гарантиям безопасности.