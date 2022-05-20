Усадьба Сандецкого и Галерея современного искусства ввели льготный вход на «Ночь музеев»

Все подразделения Музея изобразительных искусств РТ (главное здание — усадьба Сандецкого, Галерея современного искусства, галерея «Хазинэ» в Казанском Кремле) 21 мая присоединятся к общероссийской акции «Ночь музеев». Это день в году, когда в музеях, в том числе и в вечерне-ночное время, проходят самые необычные мероприятия.

«Музей ИЗО РТ специально к акции „Ночь музеев” сделал вход на все выставки и мероприятия этого дня в главном здании и Галерее современного искусства по билету (на каждую из площадок) стоимостью всего 100 рублей. Залы в этот день будут работать с 12.00 до 22.00. В галерее „Хазинэ” входной билет будет также стоить 100 рублей, но здесь отдельно при желании нужно будет оплатить посещение каждого события в расписании акции за такую же стоимость — 100 рублей», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

В частности, например, в Галерее современного искусства пройдет лекция по искусству авангарда, показ спектакля-анекдота «Граф Нулин» студентов 3-го русского актерского курса «Мастерская Лядовой» Казанского театрального училища и перформансы современного танца. Одним из самых увлекательных мероприятий акции обещает стать мастер-класс по изготовлению маски после экскурсии по выставке столичной фотодивы Ольги Мичи. Вечернюю программу помимо казанских музыкантов дополнит выступление камерного хора «Лауда» ДК имени Добрынина из Ярославля.

В усадьбе Сандецкого (главном здании Музея ИЗО РТ на улице Карла Маркса, 64), помимо обзорных экскурсий по выставкам и квеста «История портрета Вари Адоратской» Николая Фешина пройдут концерт под акустическую гитару, концерт на скрипке и концерт хора «Преображение», а также необычная лекция от экскурсовода Лилии Калимуллиной о том, как казанцу стать туристом у себя в городе.

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», которая расположена в Казанском Кремле, запланированы мастер-класс по каллиграфии на сумке-шоппере, лекция «Психоанализ и литература» и «Fashion. История модной фотографии», первый в своем роде для галереи арт-квиз про искусство и культуру. Здесь же со стартом в 18 и 20 часов пройдут экскурсии в фондохранилище «Тайная комната», а в 19 часов состоится экскурсия в реставрационную мастерскую (о графике). Для посещения последних необходима предварительная запись и наличие документов, удостоверяющих личность. «<…> также просим обратить внимание, что стоимость мероприятий в фондохранилище и реставрационной мастерской выше, чем у других событий „Ночи музеев”», — акцентировали в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Дополнительная оплата мероприятий в галерее «Хазинэ» — мера, как пояснили музейщики, вынужденная: музеи Казанского Кремля к акции «Ночь музеев» стоимость входных билетов для посетителей не корректировали.

В 20 часов в «Хазинэ» начнется концерт «Музыка татарских композиторов. К 1100-летию со дня принятия ислама Волжской Булгарии».

С полным расписанием акции «Ночь музеев» в Музее ИЗО РТ можно ознакомиться на официальном сайте учреждения.