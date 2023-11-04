Урсула фон дер Ляйен обещала, что ЕС скоро представит 12-й пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в Х (бывшая соцсеть Twitter) о том, что скоро западные страны представят очередной — 12-й по счету — пакет санкций против России.

«Мы продолжим заставлять Россию платить за ее агрессию. В ближайшее время мы предложим 12-й пакет санкций», — заявила она.

Фон дер Ляйен анонсирует «новые списки» – новые запреты на импорт и экспорт, ужесточение лимита цен на нефть и меры, которые призваны пресечь попытки обхода антироссийских рестрикций.

В октябре Евросоюз начал проводить консультации по 12-му пакету санкций против России. Среди идей предложение Литвы запретить поставки в РФ радиаторов отопления, гвоздей, гаек, кнопок, швейных игл и вязальных спиц, на которую отреагировали официальный представитель МИД Мария Захарова и глава Минпромторга Денис Мантуров.

На совещании по экономическим вопросам 1 ноября Президент Владимир Путин заявил, что России надо готовиться к усилению санкционного давления, отметив, что в своих фантазиях западные страны «просто доходят до абсурда».