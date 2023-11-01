«Чем меньше барахла, тем лучше»: Путин ответил на попытку ЕС наложить санкции на иголки

Фото: пресс-служба Кремля

России надо готовиться к усилению санкционного давления Запада. Об этом на совещании по экономическим вопросам сказал Президент Владимир Путин. Он также прокомментировал новость о том, что Литва хочет запретить экспортировать в РФ гвозди, кнопки, швейные иглы и вязальные спицы в рамках 12-го пакета санкций.

«Надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться <...> Сейчас в своих фантазиях [западные страны] просто доходят до абсурда. Предлагают запретить в Россию ввоз отверток, иголок. Чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов. Но вот что нас действительно беспокоит. В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры», — заявил глава государства.

Он напомнил участникам совещания о диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также о недавней провокации с трубопроводом между Финляндией и Эстонией, в повреждении которого пытались обвинить Россию.

«Важно заранее просчитывать подобные риски, реагировать на них с опережением, чтобы обеспечить уверенную, стабильную работу наших предприятий, компаний, трудовых коллективов», — резюмировал Путин.