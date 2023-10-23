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«Иссякли фантазии»: Мантуров отреагировал на обсуждения лидеров ЕС 12-го пакета санкций
Предложения лидеров ЕС в рамках 12-го пакета антироссийских санкций говорят о том, что идеи у них иссякли. Об этом сказал вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, передает РИА Новости.
«Иссякли фантазии у коллег из Евросоюза. Уж с иголками и радиаторами мы справимся», — отметил министр.
Евросоюз начинает проводить консультации по двенадцатому пакету рестрикций против России. Среди идей предложение Литвы запретить поставки в РФ радиаторов отопления, гвоздей, гаек, кнопок, швейных игл и вязальных спиц. Ранее на инициативу отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова — она посоветовала официальному Вильнюсу выложить кнопками и гвоздями надпись «на зло России».
Санкционное давление Запада на Россию увеличилось после начала спецоперации. Президент Владимир Путин подчеркивал, что СВО будет продолжаться до достижения конечных целей – освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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