Уроженец РТ космонавт Рыжиков с борта МКС пожелал школьникам не бояться трудностей

Уроженец Бугульмы, действующий командир МКС Сергей Рыжиков с борта Международной космической станции поздравил учеников, их родителей и учителей с Днем знаний. Видео опубликовано в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

«Пусть новый учебный год будет для вас временем открытий, интересных задач, смелых идей и уверенных побед. Не бойтесь трудностей, они закаляют характер и приближают к мечте», – заявил Сергей Рыжиков.

Находящиеся на борту станции два других космонавта Роскосмоса, Олег Платонов и Алексей Зубрицкий, присоединились к поздравлениям с Днем знаний.

«Школа – это первый шаг к большим открытиям. Когда-то мы тоже сидели за партами и мечтали о далеких планетах. И вот мы здесь, в космосе», – заметил, в частности, Олег Платонов.

«А вам, уважаемые учителя, – низкий поклон за ваше терпение, вдохновение и любовь к своему делу. Вы зажигаете в детях свет знаний, который освещает их путь в будущее», – добавил Алексей Зубрицкий.

«Удачи в новом учебном году. МКС на связи. До встречи на Земле. Или в космосе», – заключил Сергей Рыжиков, после чего космонавты еще раз хором поздравили россиян с 1 Сентября.

Видео: пресс-служба Роскосмоса.