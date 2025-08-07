news_header_top
Общество 7 августа 2025 10:18

Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков стал командиром МКС

Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков стал командиром МКС
Сергей Рыжиков в Казани
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстанский космонавт Сергей Рыжиков стал командиром Международной космической станции. Об этом сообщает госкорпорация Роскосмос в своем телеграм-канале.

Рыжиков принял командование от японского астронавта Такуя Ониши. Во время традиционной церемонии передачи руководства экипажем он получил символический «ключ от станции» и ударил в рынду.

В Роскосмосе уточнили, что в обязанности командира входят организация работы экипажа, координация действий на российском и американском сегментах МКС, а также оперативная связь с Центрами управления полетами в Королёве и Хьюстоне при нештатных ситуациях.

Для Сергея Рыжикова это третий космический полет. На борту станции он работает с апреля 2025 года в составе экипажа вместе с Алексеем Зубрицким и Джонатаном Кимом. Ожидается, что он пробудет на орбите до декабря.

