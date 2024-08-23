Татарстанец Рыжиков в марте 2025 года в третий раз отправится к космос

Сергей Рыжиков

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Уроженец татарстанского города Бугульмы, Герой Российской Федерации Сергей Рыжиков войдет в состав основного экипажа 73-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС-73), который отправится на МКС в марте 2025 года на корабле «Союз МС-27». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Помимо Рыжикова, в основной экипаж МКС-73 войдет еще один космонавт Роскосмоса — Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким.

Полет Кима будет организован по соглашению между Роскосмосом и NASA о перекрестных полетах на МКС. По этому же договору космонавт Роскосмоса Кирилл Песков включен в экипаж корабля Crew Dragon (миссия Crew-10), запуск которого запланирован на февраль 2025 года.

Также Рыжиков, Зубрицкий и Ким составляют дублирующий экипаж 72-й длительной экспедиции, которая должна стартовать к МКС уже 11 сентября этого года на «Союзе МС-26». Основной экипаж МКС-72 — это космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, астронавт Дональд Петтит.

Во втором полугодии 2025 года на Международную космическую станцию должна отправиться (на «Союзе МС-28») 74-я длительная экспедиция — Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов, а в 2026-м — 76-я (на «Союзе МС-29») в составе Петра Дуброва, Сергея Корсакова и Анны Кикиной.

Сергей Рыжиков совершил первый полет в космос в октябре 2016 — апреле 2017 года (50-я длительная экспедиция на МКС), а второй — в октябре 2020 — апреле 2021-го (64-я длительная экспедиция). В общей сложности он провел в космосе 358 суток 2 часа и 25 минут.