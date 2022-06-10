news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
10 июня 2022  12:05

В Татарстане еще 100 человек заболели коронавирусом

news_top_970_100

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано еще сто случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. З7 человек были госпитализированы, свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Согласно данным, еще 145 жителей республики вылечились от инфекции, всего с начала пандемии цифра составила 146 562. 

Новых смертельных исходов из-за последствий Covid-19 не выявлено. В последний раз летальные случаи в республике были зарегистрированы 25 мая 2022 года.

#коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100