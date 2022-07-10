Уровень коллективного иммунитета к Covid-19 в Татарстане снизился почти до 10%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу Covid-19 в Татарстане за неделю снизился на 1,9% — с 12% до 10,1%. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

В республике первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 2 534 172 человека по сравнению с 2 531 906 неделей ранее. Обеими дозами вакцинированы 2 469 240 татарстанцев — неделю назад таковых было 2 466 573.

При этом зарегистрировано 39 новых случаев заболевания Covid-19 в Татарстане за минувшие сутки.

Действие Covid-ограничений на территории республики приостановлено с 8 июля. Вместе с тем во многих зарубежных странах наблюдается новый подъем заболеваемости коронавирусом.