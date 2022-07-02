Уровень коллективного иммунитета к Covid-19 в Татарстане снизился еще на 2,9%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу Covid-19 в Татарстане за неделю снизился на 2,9% — с 14,9% до 12%. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

В республике первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 2 531 906 человек по сравнению с 2 529 338 неделей ранее. Обеими дозами вакцинированы 2 466 573 татарстанца — семь дней назад таковых было 2 462 211.

При этом зарегистрировано 44 новых случая заболевания Covid-19 в Татарстане за минувшие сутки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на федеральном уровне принято решение о снятии коронавирусных ограничений. В республике они пока продолжают действовать.