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Здоровье
1 апреля 2022  19:28

Уровень иммунитета к коронавирусу в России снизился до 48% за неделю

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За семь дней уровень иммунизации населения России к коронавирусу снизился до 48%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

«Коллективный иммунитет 48,0%», - говорится в сообщении.

На прошлой неделе сообщалось о снижении иммунитета против Covid-19 до 49,7%. 

Ранее эксперт-иммунолог заявил о необходимости постоянно повышать уровень иммунизации, чтобы избежать новых волн «цунами» коронавирусной инфекции. 

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в свою очередь, призвал россиян ревакцинироваться в марте или апреле, так как это месяцы, которые определят дальнейший ход пандемии.

 

#коронавирус #массовая вакцинация #Иммунитет
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