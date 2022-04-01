Уровень иммунитета к коронавирусу в России снизился до 48% за неделю

За семь дней уровень иммунизации населения России к коронавирусу снизился до 48%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

«Коллективный иммунитет 48,0%», - говорится в сообщении.

На прошлой неделе сообщалось о снижении иммунитета против Covid-19 до 49,7%.

Ранее эксперт-иммунолог заявил о необходимости постоянно повышать уровень иммунизации, чтобы избежать новых волн «цунами» коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в свою очередь, призвал россиян ревакцинироваться в марте или апреле, так как это месяцы, которые определят дальнейший ход пандемии.