Мурашко призвал россиян ревакцинироваться в марте и апреле

Март и апрель станут ключевыми месяцами, которые определят дальнейший ход развития эпидобстановки в стране. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, призвав россиян ревакцинироваться от Covid-19 в эти месяцы.

«Март и апрель остаются ключевыми месяцами по развитию дальнейшей эпидемиологической ситуации, и лучше всего использовать это время для ревакцинации», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что Татарстан отменил обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий жителей.