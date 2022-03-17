Иммунолог: Повышать иммунитет к Covid-19 надо вне зависимости от политической ситуации

В России и мире необходимо повышать уровень иммунизации населения, чтобы избежать новых волн «цунами» коронавирусной инфекции. Об этом в интервью радио Sputnik заявил иммунолог Николай Крючков.

Он отметил, что болезнь никуда не исчезла, но люди стали придавать меньше значения ее рискам.

«Произошло смещение фокуса на другие события. Они, конечно, чрезвычайно важные, но из-за них все почему-то решили, что с Covid-19 покончено, мы его победили», – сказал эксперт, напомнив, что коронавирус – это не «сезонный грипп», а серьезное заболевание с высоким уровнем заразности.

Крючков обратил внимание на то, что для истинной победы над пандемией уровень коллективного иммунитета должен достичь 85%.

«Однако вместо того, чтобы увеличиваться, этот показатель начал уменьшаться и теперь находится на отметке чуть более 53%. Между тем еще месяц назад он превышал 60%», – рассказал специалист.

По словам иммунолога, людям также следует вспомнить про ревакцинацию, так как защитные антитела имеют свойство со временем слабеть.

«Для того чтобы уменьшить утечку коллективного иммунитета, необходимо резко усиливать вакцинацию и ревакцинацию, о которой все забыли. Повышать коллективный иммунитет к Covid-19 необходимо вне зависимости от политической ситуации», – подчеркнул Крючков.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян ревакцинироваться в марте или апреле, так как это месяцы, которые определят дальнейший ход пандемии.