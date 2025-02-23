Урок мужества: в Актаныше школьники встретились с бойцом СВО и подписали письма героям

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Накануне Дня защитника Отечества в Актаныше прошел особенный урок в семейной школе при районном отделе ЗАГС. Гостями мероприятия стали имам-хатыб Руслан Муртазин, психолог Фагима Шайгарданова и участник специальной военной операции Ихтияр Биктимиров, вернувшийся домой в отпуск.

Особый интерес у ребят вызвала встреча с Ихтияром, который сам лишь немного старше школьников. Уроженец Нурлатского района, он с детства жил в Актанышском районе, получил образование в Технологическом техникуме, а также постигал основы богословия под наставничеством Руслана хазрата Муртазина.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Во время службы мне очень помогло знание ислама, – рассказал солдат. – В зоне СВО молитвы и терпение придавали сил, внушали светлую веру в будущее».

Призванный в армию 23 ноября 2022 года, он прошел обучение в Москве и 6 мая 2023 года подписал контракт, решив посвятить себя военному делу. В мае 2024 года отправился в зону СВО, где до декабря выполнял боевые задачи. Теперь, собрав силы в родном крае, он вновь готов отправиться в ряды защитников Родины.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

На встрече присутствовали учащиеся Актанышской школы №2, Бугадинской и Ново-Алимовской школ. Особенно трогательным моментом стало участие ребят в акции «Письмо Герою», организованной Управлением ЗАГС РТ. Каждый ученик подписал поздравительные открытки для земляков, находящихся на передовой.

«Желаем нашим бойцам благополучного возвращения домой! Поздравляем с Днем защитника Отечества всех мужчин, юношей – тех, кто является опорой семьи и государства. Пусть в наших домах всегда будут мир и достаток!» – отметила заведующая отделом ЗАГС Гульфина Мухаммадиева.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Этот урок стал для школьников настоящим уроком патриотизма, мужества и верности Родине.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

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