«Уральские авиалинии» хотят приобрести 38 самолетов МС-21

Фото: russianplanes.net

Авиакомпания «Уральские авиалинии» направила заявку на приобретение 38 отечественных самолетов МС-21. Об этом рассказал журналистам генеральный директор авиаперевозчика Сергей Скуратов, передает ТАСС.

«Обязательно, такие планы есть (по приобретению российских самолетов — прим. Т-и). Мы сделали заявку на 38 МС-21. По срокам — где-то 2029-2030 годы. Мы хотели в лизинг [приобретать]», — сообщил он.

Вместе с тем, отвечая на вопрос журналистов о возможности приобретения «Уральскими авиалиниями» самолетов Ту-214, Скуратов заметил, что авиакомпанию интересуют только «длинные самолеты, которые летят шесть-семь часов».

Упомянул руководитель авиаперевозчика и о планах выкупить 19 самолетов Airbus (именно из таких лайнеров сейчас состоит воздушный флот компании). Необходимые разрешения от США и Европейского Союза уже получены.

«[Мы планируем запрашивать средства в Минтранс РФ], это будут какие-то кредитные ресурсы РФ на много лет», — уточнил Скуратов источник финансирования, добавив, что окончательное решение по сделке будет принято в течение ближайших трех недель.