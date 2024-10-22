Вертолет Aurus и производство Ту-214: что Мантурову показали на авиапредприятиях в Казани

Денис Мантуров прибыл в Казань накануне старта саммита БРИКС. В рабочую поездку вошли визиты на авиастроительные предприятия

Фото: government.ru

Мантуров посетил авиационные предприятия «Ростеха» в Казани

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров прибыл в Казань накануне старта саммита БРИКС. В рабочую поездку вошли визиты на авиастроительные предприятия госкорпорации «Ростех» в столице Татарстана. Мантурова сопровождал Раис РТ Рустам Минниханов.

К слову, технику татарстанских предприятий, в том числе «Ростеха», показывают и ВИП-гостям БРИКСа на выставке «Сделано в Татарстане».

Экспозиция разместилась на двух площадках: одна часть выставки с крупной техникой — перед Госсоветом РТ, вторая — в самом здании парламента. В частности, на выставке представлены вертолеты «Ансат».

Мантурову пообещали закончить модернизацию КАЗа к 2026 году

Мантурова на Казанском авиационном заводе встретил первый замглавы ОАК, управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев. Он доложил, что модернизацию предприятия планируется завершить до конца 2026 года.

Сейчас на заводе строят новые производственные корпуса и реконструируют существующие. Обновление также коснется летно-испытательной базы.

Новые помещения и оборудование позволят выйти на серийное производство гражданских воздушных судов и обеспечить строительство 20 самолетов Ту-214 в год Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Из 24 запланированных объектов 9 уже введены в эксплуатацию, 15 объектов находятся в разной степени готовности. С вводом в эксплуатацию всех запланированных объектов предприятие существенно сократит сроки по выпуску продукции. Новые помещения и оборудование позволят нам выйти на серийное производство гражданских воздушных судов и обеспечить строительство 20 самолетов Ту-214 в год», — сообщил Константин Тимофеев.

Выйти на заявленную мощность планируется в 2028 году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на КАЗе ввели в эксплуатацию высокотехнологичный станок для крупногабаритных деталей. Современное отечественное оборудование позволит изготавливать, например, детали крыла с максимальным размером до 23,5 метра. Благодаря станку в разы сократится время выполнения отдельных этапов производственного цикла. В 2025 году на авиазаводе планируется ввести в эксплуатацию еще один аналогичный станок. Мантурову новинку тоже показали.

Модернизация КВЗ и вертолет Aurus для ВИПов

Мантуров во время визита в Татарстан побывал и на Казанском вертолетном заводе. О модернизации предприятия первому вице-премьеру России доложил генеральный директор Николай Яковлев. Например, сейчас строится корпус механосборочного производства.

Мантуров посетил новый корпус цеха окончательной сборки, а в ангаре летно-испытательного комплекса выставили вертолеты Ми-8МТВ-1 и новейшие многоцелевые Ми-38.

Вице-премьер осмотрел Ми-171А3 в новейшей модификации Aurus, созданной специально для бизнес-перевозок Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вице-премьер осмотрел Ми-171А3 в новейшей модификации Aurus, созданной специально для бизнес-перевозок. Ее впервые представили на Петербургском международном газовом форуме в первой половине октября. Техника способна работать в любых климатических условиях, даже в Арктике. В этом исполнении вертолет может перевозить до десяти пассажиров.

Все компоненты Ми-171А3 отечественные: КВЗ изготавливает грузовой пол и лопасти винтов, Дальневосточное предприятие ААК «Прогресс» — композитные элементы (пилотскую кабину и боковые панели фюзеляжа). Производство других элементов и финальная сборка осуществляется на Улан-Удэнском авиационном заводе.

Также Мантуров осмотрел опытный образец вертолета Ми-34М1, который в будущем составит конкуренцию Robinson.

«Ансат» с новыми двигателями должен взлететь до конца года

Мантурову доложили и о том, как продвигается импортозамещение «Ансата». На вертолете все иностранные компоненты системы управления и автопилота заменили российскими, установили двигатели ВК-650В производства Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Мантурову доложили и о том, как продвигается импортозамещение «Ансата» Фото: government.ru

Обновленный «Ансат» готовят к наземным испытаниям, после чего начнутся летные. Первый полет планируется совершить до конца этого года.

Параллельно с импортозамещением на КВЗ идет программа модернизации «Ансата». Так, например, планируется увеличить дальность полета до 640 км (до 800 км с дополнительным топливным баком). Предполагается также увеличить взлетную массу вертолета и установить противообледенительную систему.

Алиханов второй раз за месяц прибыл в Казань

Достижения татарстанской промышленности продемонстрировали еще одному гостю, который прибыл в Казань, — главе Минпромторга РФ Антону Алиханову. В последний раз он был в республике в начале месяца, когда участвовал в форуме Digital Innopolis Days.

На выставке «Сделано в Татарстане» Алиханова сопровождал заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Достижения татарстанской промышленности продемонстрировали Антону Алиханову на выставке «Сделано в Татарстане» Фото: t.me/made_in_tatarstan

Федеральный министр посмотрел серию автомобилей КАМАЗ — это гоночные грузовики, автодом премиум-класса, самосвалы, работающие на газовом топливе, электробусы. Министр промышленности и торговли России поинтересовался объемами производства, а также продажами в регионы России и за рубеж.

На выставке также представлены автобусы, произведенные компанией «РариТЭК», работающие на дизельном топливе и сжиженном природном газе. В этом году предприятие уже произвело 400 автобусов, на следующий год запланировано нарастить объемы до 600 единиц в год.

Алиханов также осмотрел технику агропромышленного назначения компании «Казаньсельмаш», вертолеты «Ансат», серию автомобилей «Соллерс» и премиальных автомобилей «Аурус».

«Татарстан — опорный регион с точки зрения промышленности. Много важных для страны в плане экспортного потенциала предприятий», — подчеркнул глава Минпромторга России.

Он также отметил, что руководство республики использует все действующие меры поддержки, которые администрирует Министерство промышленности и торговли России.

«Во время последнего визита мы с [Раисом РТ] Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым] обсудили возможности внесения дополнений, изменений в нормативные базы Минпромторга. Важные были сделаны предложения, и мы уже взяли их в работу. Очень надеемся, что они помогут не только Татарстану, но и другим регионам страны развивать промышленность», — добавил глава российского Минпромторга.