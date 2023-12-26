Стала известна предварительная причина хлопка газа в жилом доме в Казани

Предварительно, причиной ЧП на Гудованцева в Казани стало неосторожное пользование газовым прибором, а именно газовой плитой. Об этом заявил главный инженер Управляющей компании Московского района Павел Карунин.

Он сообщил, что в результате хлопка газа в квартире дома №31 по улице Гудованцева повреждены натяжной потолок и внешнее остекление жилой комнаты. Также точечно отключены от электричества несколько квартир.

«После всех следственных действий нами будет организовано восстановление системы центрального отопления на полипропиленовом стояке ввиду его повреждения. К сожалению, также произошло затопление нижерасположенных квартир, поэтому до полного высыхания точечно обесточено электричество в нижерасположенных квартирах. После полного высыхания будет проведена ревизия и восстановление электроснабжения», – отметил главный инженер.

Он также сообщил, что по предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное использование газовым прибором, а именно плитой.

«Видимо во время готовки пищи (квартиросъемщик – прим. Т-и) открыл не тот кран, не убедившись в герметичности подводки к своему прибору в виде газовой плиты», – рассказал Павел Карунин.

Напомним, сегодня в квартире одного из домов по улице Гудованцева произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадал 39-летний мужчина, снимавший квартиру. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.