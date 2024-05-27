Управление жилищной политики Казани возглавила Лилия Шарипова. В новой должности ее представил на деловом понедельнике мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.



«Пришла к нам из Министерства по строительству, архитектуре и ЖКХ. 12 лет работала в структуре исполнительного комитета на различных должностях. По образованию – юрист. До сих пор лично участвует в процессах, отстаивая интересы граждан, и это о многом говорит», – прокомментировал Метшин.

Напомним, ранее управление возглавлял Ренат Шамсутдинов. Его сегодня также представили в новой должности – на посту главы Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. Также на деловом понедельнике представили нового начальника Управления здравоохранения Казани Владимира Филатова.