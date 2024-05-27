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Метшин представил нового начальника Управления здравоохранения Казани
Мэр Казани Ильсур Метшин представил на деловом понедельнике нового начальника городского Управления здравоохранения. Им, как ранее писал «Татар-информ», стал Владимир Филатов.
«Это особенная ответственность в 1,3-миллионной Казани, где расположены крупнейшие медицинские центры не только Татарстана, Казани, но и Поволжья, а некоторые – Российской Федерации. Безусловно, во главе здоровья нашей столицы должен стоять подготовленный человек. Владимир Сергеевич таковым является. Всю свою жизнь посвятил медицине», — прокомментировал Метшин.
Напомним, последние три года Владимир Филатов возглавлял первую детскую больницу Казани. А до этого трудился заместителем главного врача Детской республиканской клинической больницы.
Он выпускник Казанского государственного медицинского университета. Трудовой путь начал в 1993 году санитаром в Городской клинической больнице № 6, с 1995-го по 1997 год работал медбратом в приемном покое этой же больницы. Три года помогал людям, работая врачом на скорой помощи.
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