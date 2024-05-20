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В Казани сменился глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов
Администрацию Авиастроительного и Ново-Савиновского районов возглавил Ренат Шамсутдинов. Нового главу в понедельник, 20 мая, представил мэр Казани Ильсур Метшин.
Ранее Шамсутдинов возглавлял Управление жилищной политики. На этом посту он трудился с 2019-го, сообщает мэрия столицы РТ.
Новый глава районов окончил КГУ (ныне КФУ) им. В. И. Ульянова-Ленина, а также Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова. До очередного назначения он успел поработать в районной администрации. С 2011 года работал по одному из наиболее ответственных направлений в сфере реализации жилищных программ.
До этого администрацию Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани возглавлял бывший директор городского зооботсада Фанис Нурмухаметов.
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