В Казани сменился глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов

Фото: мэрия Казани

Администрацию Авиастроительного и Ново-Савиновского районов возглавил Ренат Шамсутдинов. Нового главу в понедельник, 20 мая, представил мэр Казани Ильсур Метшин.

Ранее Шамсутдинов возглавлял Управление жилищной политики. На этом посту он трудился с 2019-го, сообщает мэрия столицы РТ.

Новый глава районов окончил КГУ (ныне КФУ) им. В. И. Ульянова-Ленина, а также Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова. До очередного назначения он успел поработать в районной администрации. С 2011 года работал по одному из наиболее ответственных направлений в сфере реализации жилищных программ.

До этого администрацию Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани возглавлял бывший директор городского зооботсада Фанис Нурмухаметов.