Управление ветеринарии назвало стоимость чипирования собак в Татарстане

В государственной ветеринарной клинике Татарстана процедура чипирования собаки обойдется в 100 рублей. Стоимость чипа в среднем составляет 150 рублей. Об этом сообщил сегодня начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов в прямом эфире, организованном в сообществе Правительства РТ во «ВКонтакте».

«Мы приняли такое решение, чтобы по всей республике была одинаковая цена – и в Казани, и в районах. Таким образом, вся процедура стоит 250 рублей», – сказал он.

По данным Хисамутдинова, сейчас в районах республики начались противоэпизоотические мероприятия для сельскохозяйственных животных. Одновременно ветеринарные специалисты занимаются чипированием собак.

«В сельской местности никуда ходить не надо. Мы сами придем к владельцам», – заверил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ.

В крупных городах, Набережных Челнах и Казани, система чипирования сейчас отрабатывается.

«Ветслужба приедет, поставит свои машины во дворах многоэтажных домов. Жители смогут туда прийти, их заранее проинформируем», – пояснил Хисамутдинов.

Тем, кто хочет прийти сам, нужно обратиться в государственные ветеринарные или в частные клиники для введения чипа в тело собаки. Однако после визита в частную клинику нужно будет приехать в одно из государственных учреждений, чтобы занести информацию в базу данных.