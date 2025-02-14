news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 14 февраля 2025 16:12

Управление ветеринарии назвало стоимость чипирования собак в Татарстане

В государственной ветеринарной клинике Татарстана процедура чипирования собаки обойдется в 100 рублей. Стоимость чипа в среднем составляет 150 рублей. Об этом сообщил сегодня начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов в прямом эфире, организованном в сообществе Правительства РТ во «ВКонтакте».

«Мы приняли такое решение, чтобы по всей республике была одинаковая цена – и в Казани, и в районах. Таким образом, вся процедура стоит 250 рублей», – сказал он.

По данным Хисамутдинова, сейчас в районах республики начались противоэпизоотические мероприятия для сельскохозяйственных животных. Одновременно ветеринарные специалисты занимаются чипированием собак.

«В сельской местности никуда ходить не надо. Мы сами придем к владельцам», – заверил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ.

В крупных городах, Набережных Челнах и Казани, система чипирования сейчас отрабатывается.

«Ветслужба приедет, поставит свои машины во дворах многоэтажных домов. Жители смогут туда прийти, их заранее проинформируем», – пояснил Хисамутдинов.

Тем, кто хочет прийти сам, нужно обратиться в государственные ветеринарные или в частные клиники для введения чипа в тело собаки. Однако после визита в частную клинику нужно будет приехать в одно из государственных учреждений, чтобы занести информацию в базу данных.

по теме Управление ветеринарии РТ объяснило, опасно ли ношение чипа для собак
читайте также
В феврале в Татарстане началось активное чипирование собак
#главное управление ветеринарии Кабмина РТ #собаки #чипирование домашних животных
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

13 февраля 2025
Минниханов утвердил даты празднования Уразы и Курбан-байрама в 2025 году

Минниханов утвердил даты празднования Уразы и Курбан-байрама в 2025 году

13 февраля 2025