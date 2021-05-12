Управление образования Казани: Распоряжения об отмене занятий в школах 14 мая не было

Школьники Казани должны продолжить учебу 14 мая. Распоряжения о продлении выходных не поступало. Об этом ИА «Татар-информ» заявили в пресс-службе Управления образования столицы Татарстана.

«Оснований полагать, что школьники не выйдут на учебу, нет. На данный момент распоряжения о продлении выходных или переходе на дистанционное обучение не поступало», — отметили в пресс-службе.

В управлении напомнили, что 12 мая, в день траура, занятия в казанских школах отменены, а 13 мая — Ураза-байрам — является праздничным нерабочим днем в республике.

Вчера 19-летний житель Казани устроил стрельбу в казанской гимназии №175. В результате погибли девять человек — семь детей и два учителя. Нападающий задержан, возбуждено уголовное дело. После случившегося прокуратура начала внеплановые проверки школ Татарстана, о чем сообщало ИА «Татар-информ».