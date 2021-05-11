Семьям погибших в школе Казани выплатят миллион рублей: власти РФ и РТ дали ряд поручений

Во всех школах Казани 12 мая будут отменены занятия

Завтра, 12 мая, во всех школах Казани будут отменены занятия.

«По поручению Президента республики будут организованы проверки всех учебных учреждений Татарстана», — сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она также добавила, что Минниханов поставил задачу обеспечить в учебных учреждениях повышенные меры безопасности.

В связи с трагедией Президент Татарстана объявил 12 мая в республике днем траура.

Дело о стрельбе в школе Казани будет расследовать Главное следственное управление Центрального аппарата СКР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение передать все материалы уголовного дела для тщательного расследования в Главное следственное управление Центрального аппарата ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.

По указанию руководителя СКР на место происшествия выехали криминалисты Главного управления криминалистики ведомства. Они при помощи техники окажут содействие следователям в поиске следов преступления.

Кравцов и Мурашко вылетели в Казань из-за нападения на школу

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Минздрава России Михаил Мурашко вылетели в Казань из-за нападения на школу. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Перед принятием этого решения Президент России Владимир Путин заслушал доклад руководителя ФСБ Александра Бортникова. Кроме того, он переговорил по телефону с Премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой МЧС Евгением Зиничевым, уточнил пресс-секретарь главы государства.

«<...> в разговоре с Мишустиным и Голиковой принято решение, что на самолете МЧС, который сейчас уже вылетает в Казань, и на борту которого находятся медики, психологи, необходимое медицинское оборудование, также в Казань сейчас вылетают министры Кравцов и Мурашко», — пояснил Песков.

Президент России Владимир Путин также дал Правительству поручение обеспечить медицинской и психологической помощью пострадавших детей, позаботиться о родственниках погибших.

Семьи погибших и пострадавшие в школе №175 получат выплаты

По поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова Правительство республики готовит выплаты семьям погибших и пострадавшим при нападении на казанскую гимназию №175. По одному миллиону рублей получат семьи погибших, по 400 тыс. рублей – люди, получившие ранения тяжелой и средней тяжести, по 200 тыс. — легкой степени.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным в связи с атакой на казанскую гимназию также заявила, что Татарстану будет оказана любая помощь, которая необходима.

«Республика обеспечена всем необходимым, но, тем не менее, мы с ними находимся на связи, любая помощь и любое содействие будет оказано. Я имею в виду в первую очередь — медицинские специалисты, оборудование, лекарства. Ранения тяжелые, огнестрельные, поэтому требуются специалисты по огнестрельным ранениям, именно такие направляются сейчас в республику», — сказала Голикова.

Рустам Минниханов осмотрел школу №175 после трагедии

Президент Татарстана Рустам Минниханов в сопровождении сотрудников спецслужб зашел в здание казанской гимназии №175, на которую сегодня было совершено нападение.

«Давайте мы вдвоем поднимемся, я все посмотрю», — настоял руководитель республики.

Начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин провел Президента Татарстана по коридорам здания, они вместе осмотрели школу.

На видео запечатлен разгромленный стенд со школьными кубками и наградами, повсюду — осколки стекла.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин тоже зашел в здание гимназии. При этом сотрудники спецслужб продолжали работать внутри здания.

Заседание республиканской антитеррористической комиссии началось с минуты молчания

Президент Татарстана Рустам Минниханов проводит заседание Антитеррористической комиссии РТ. Заседание началось с минуты молчания.

По итогам работы комиссии дано поручение провести комплексную проверку всех владельцев оружия на территории Татарстана. Все учебные учреждения республики будут проверены, должны быть усилены меры безопасности.

Мишустин выразил соболезнования родным и близких погибших в Казани

Председатель Правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами выразил соболезнования родным и близким погибших при нападении на казанскую гимназию.

«Уважаемые коллеги, я хотел бы начать со слов соболезнования родным и близких погибших в Казани. Вы знаете, утром в одной из школ случилась большая трагедия, стреляли в детей. Это крайне бесчеловечно и жестоко», — сказал Премьер-министр РФ, открывая совещание.

«Ученики школы и взрослые погибли, и каждая такая потеря — это огромное горе», — добавил Мишустин.

После этого Премьер попросил собравшихся почтить память погибших. Участники заседания встали на время минуты молчания.

На месте трагедии работают психологи

Сейчас на месте трагедии возле школы дежурят несколько бригад скорой помощи. К учебному заведению приходят родные погибших и пострадавших. Их сразу встречают психологи и врачи, проводят к машинам скорой помощи. Здание школы оцеплено.

На территорию школы также заехал автобус. По предварительным данным, в ближайшее время на нем будут вывезены тела погибших.

По последним данным, при стрельбе в гимназии №175 погибли восемь человек, 21 пострадавший госпитализирован. О том, как разворачивались трагические события в утренние часы, ранее сообщало ИА «Татар-информ».