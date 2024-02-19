Упавшую с дерева краснокнижную неясыть после осмотра выпустили в «Урочище Липовка»

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Длиннохвостую неясыть, упавшую с дерева в центре Бугульмы на территории одного из предприятий, после осмотра ветеринаров выпустили в лес. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам по Бугульминскому району Тимур Гиниатуллин.

«Упавшую в снег сову обнаружили две женщины, сотрудницы предприятия, и позвонили в межрайонный отдел Госкомитета РТ по биоресурсам. Я посоветовал им, если сова подпустит, изловить ее и посадить до моего приезда в коробку. Они так и сделали. В ходе осмотра ветеринар никаких повреждений не обнаружил. В ветеринарной клинике сова отогрелась и стала летать. Я ее вывез за город и выпустил на особо охраняемой природной территории „Урочище Липовка“», — рассказал собеседник агентства.

По мнению специалиста, хищная птица могла залететь в город из-за нехватки корма, вызванного глубоким снегом. Кроме того, она могла ослабнуть из-за недавних морозов. Вероятно, в дневное время ночной хищник потерял ориентир.

На территории республики длиннохвостая неясыть (она же уральская неясыть, на латыни — Strix uralensis) встречается во многих районах: Агрызском, Азнакаевском, Актанышском, Бавлинском, Верхнеуслонском, Елабужском, Зеленодольском, Лаишевском, Рыбно-Слободском, Черемшанском, Нижнекамском. Иногда птицы этого вида залетает в крупные города, к примеру, в Казань. Недавно неясыть заметили на пятиэтажке в Чистополе, но оказалось, что она не нуждалась в помощи.

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