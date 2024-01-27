«Что делать, если голодно?»: из-за снегопадов страдают совы, утки и куропатки

Всего за первый месяц этого года в Казани выпало 78 мм осадков при норме 49 мм

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Высота снега в центре Казани в два раза выше нормы»

Из-за обильных снегопадов, непрерывно шедших на протяжении нескольких суток в середине января в Татарстане, высота снежного покрова на метеостанции «Казань-Университет» в центре города достигла сначала 79 см, а после уплотнилась и просела до 75-ти, что в два раза выше нормы. Об этом «Татар-информу» сообщил заведующий метеостанцией КФУ Сергей Дмитреев.

«В норме высота снежного покрова во второй половине января обычно составляет порядка 35-37 см. В середине месяца за трое суток на город обрушилось 48 мм осадков. Всего за первый месяц этого года в Казани выпало 78 мм осадков при норме 49 мм», – сказал он.

Спикер сообщил, что за два январских дня в столице Татарстана были побиты снежные рекорды. Первый рекорд по количеству осадков жители города наблюдали 19 января, когда выпало 19,8 мм осадков. Второй рекорд отмечен 20 января, когда выпало 16 мм. Предыдущий снежный рекорд 19 января в 11,7 мм осадков был зафиксирован в 1966 году, а 20 января – в 1931 году, когда выпало 14,9 мм.

Снегопады в январе еще будут, поэтому есть шанс, что за первый месяц нового года на Казань обрушится двойная норма снега Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев пояснил, что за три дня на город обрушилась месячная норма осадков. Снегопады в январе еще будут, поэтому есть шанс, что за первый месяц нового года на Казань обрушится двойная норма снега.

«Стая куропаток искала съестное вблизи человеческого жилья»

Непростые погодные условия – сначала трескучие морозы, а потом обильные снегопады – сказались на жизни диких животных и птиц. Как пояснил профессор, завкафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов, температура тела птиц выше 40 градусов, поэтому «понятие холода для них не существует при условии, что они сыты». Если пернатые голодны, то начинают замерзать.

Кормовая база птиц в связи с продолжительными снегопадами значительно ухудшилась. Обычно они подбирают все, что находят на земле у дорог. Но этой зимой пернатые оказались действительно в непростой ситуации.

Этой зимой птицы вынуждены искать пищу, поэтому тянутся к людям Фото: © «Татар-информ»

«Птицы пытаются выжить в этих неблагоприятных условиях. Если бы такие условия были постоянными, они бы к ним приспособились», – заметил Ильгизар Рахимов.

Этой зимой птицы вынуждены искать пищу, поэтому тянутся к людям. Спикер КФУ сообщил, что еще до снегопадов ездил в Рыбно-Слободский район Татарстана и в одной из деревень видел большую стаю серых куропаток, пытавшихся что-то найти вблизи человеческого жилья.

«Они осмелели, а что делать, если голод заставляет? Около трех десятков куропаток повстречались не вдоль дороги на трассе, а прямо посредине деревни. Они спокойно, не обращая внимания на людей и транспорт, искали съестное», – сообщил Рахимов.

«Огромный пласт снега не дает совам достать мышей»

Как известно, в наших краях обитают совы. Этой зимой орнитологам и специалистам Госкомитета РТ по биоресурсам приходят десятки сообщений от неравнодушных людей, обеспокоенных частым появлением лесных обитателей в городах.

В эту снежную зиму совы также оказались в сложной ситуации. Огромный пласт снега не позволяет птице достать мышь, даже если сова ее учуяла Фото: © «Татар-информ»

«Совы охотятся на мышевидных грызунов, они их могут услышать даже сквозь снежный покров. Когда мыши лазают под снегом, совы их быстро прихватывают. В этом году огромный пласт снега не позволяет птице достать мышь, даже если сова ее учуяла. Птицы утопают в снегу, не могут добраться до добычи», – пояснил Рахимов.

В эту снежную зиму совы также оказались в сложной ситуации. В соцсетях и пабликах люди периодически сообщают о гибели ослабленных птиц. Особенно часто такие случаи происходят с длиннохвостой неясытью.

«Было много случаев гибели сов. Кормушки, в которые добрые люди кладут корм, засыпаны снегом», – добавил собеседник.

Были даже случаи, когда совы залетали в подъезды жилых домов. Госкомитет РТ по биоресурсам объяснил, почему серые неясыти, занесенные в Красную книгу Татарстана, залетают в город и когда им требуется помощь.

«Неясыть часто встречается на территории городских парков и кладбищ. Отмечены регулярные залеты в крупные города республики, такие как Казань, Нижнекамск и Лениногорск. Город привлекает ее наличием кормовой базы, а люди стали неравнодушными к окружающей среде и птицам», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Со слов орнитолога КФУ, в снежную зиму страдают в первую очередь те птицы, которые кормятся на земле. Это куропатки, врановые, воробьи и голуби Фото: © «Татар-информ»

«В непростую ситуацию попали утки»

Люди, повстречавшие сов в городской среде, считают, что им нужна помощь, но это не всегда так. Специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам просят горожан не подбирать птиц и не пытаться им помочь. Даже если сову преследует стая ворон, здоровая птица способна справиться с ними без посторонней помощи.

«Если птица не ослаблена и спокойно перелетает, значит, она в нормальном физиологическом состоянии. Исключением могут стать случаи, когда сова травмирована. Травмы можно заметить довольно легко: кровь на теле, вывернутые под неестественным углом лапки и крылья. Только если сова действительно нуждается в помощи, можно взять ее и показать ветеринару», — отметили в пресс-службе ведомства.

При обнаружении травмированных и ослабленных птиц неравнодушным людям нужно обратиться в Госкомитет РТ по биоресурсам по телефонам (843) 211-68-62 и (843) 211-69-07.

Со слов орнитолога КФУ, в снежную зиму страдают в первую очередь те птицы, которые кормятся на земле. Это куропатки, врановые, воробьи и голуби. Также, по данным Ильгизара Рахимова, в непростую ситуацию в этом году попали утки. На незамерзающих водоемах в Казани они всегда имеют хороший прикорм, который регулярно приносят горожане и туристы. Однако в непогоду люди не гуляют у водоемов.

В непростую ситуацию в этом году попали и утки. На незамерзающих водоемах в Казани они всегда имеют хороший прикорм. Однако в непогоду люди не гуляют у водоемов Фото: © «Татар-информ»

«Утки кучкуются в полыньях на Кабане и Булаке. Ждут, что к ним придут на помощь люди. Я наблюдал, как во время снегопадов одна женщина героически кормила своих подопечных», – отметил Рахимов.

Спикер рекомендовал кормить уток хлебными крошками и крупами.

«Сказку о том, что такой корм им может навредить, пожалуйста, забудьте. Еще ни одна утка, наевшись хлеба, не умирала. Эту сказку кто-то закинул в интернет, и все подхватили», – сказал орнитолог..

«Орланы-белохвосты кружатся над казанской свалкой»

Ученый КФУ отметил еще одну интересную особенность. Оказывается, пернатая братия в этом году зачастила на свалки, в их числе есть крупные хищники. Со слов очевидцев, в январскую непогоду орланы-белохвосты кружились в окрестностях казанской свалки.

«Они охотятся на ворон и галок. Куда деваться, когда хочется есть? Вслед за потенциальной добычей хищник потянулся на свалки. Там орлан-белохвост регулярно спугивает тысячную стаю врановых, которые пытаются что-то найти в мусоре», – отметил Рахимов.

Пернатая братия в этом году зачастила на свалки, в их числе есть крупные хищники Фото: © «Татар-информ»

Орнитолог пояснил, что таких хищников люди раньше видели в наших краях до поздней осени, но не зимой. Поэтому встреча с орланом-белохвостом в Казани в середине января стала «настоящим событием». Также на свалках кружат привычные стаи ворон.

«Их уклад жизни не поменялся, утром они отлетают на свалки стаями, а вечером возвращаются в город, где ночуют на деревьях во дворах и парках», – добавил спикер КФУ.

Он отметил еще один интересный момент. Оказывается, в этом году жители Татарстана и Казани стали часто встречать дятлов.

«В Татарстане встречается пять видов дятлов, а в этом году люди видели и черного, и белоспинного, малого и большого пестрого. Вся эта братия ринулась в город в поисках корма, а вместе с ними и целая стая синиц направилась в поисках съестного», – сказал Рахимов.

Достаточно много энтузиастов, которые подкармливают птиц. При желании люди могут устроить кормушки на балконах Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В поисках пропитания в город залетают хищники»

Орнитолог пояснил, что в городе погодные условия для птиц зимой протекают мягче, чем в лесах. Поэтому в поисках пропитания к людям стали чаще залетать такие хищники, как ястребы. Ученый КФУ поделился еще одним интересным наблюдением: в этом году в наших краях реже встречаются снегири.

«В Казани люди видели единичные стайки, а не те тысячные стаи, которые встречались раньше при массовом лете. Снегири прилетят к нам ближе к февралю, когда будут пролетать через наш регион на север для гнездования», – сказал Рахимов.

В заключение эксперт КФУ отметил, что в Татарстане достаточно много энтузиастов, которые подкармливают птиц. При желании люди могут устроить кормушки на балконах, приспособив для этого пластиковые коробки из-под пирогов и тортов. Кормить птиц Рахимов рекомендовал несолеными и нежареными семенами подсолнуха, а также крупами.