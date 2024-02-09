«Она просто спала»: стали известны подробности спасения совы в Чистополе

Длиннохвостую неясыть, неподвижно сидевшую на телевизионной антенне на одном из жилых домов Чистополя, попытались спасти сегодня сотрудники заказника «Чистые луга». Однако птице помощь не понадобилась. Об этом «Татар-информу» сообщила специалист государственного природного заказника «Чистые луга» Регина Биктагирова.

«Сегодня утром нам позвонил житель Чистополя и сказал, что на телевизионной антенне, установленной снаружи пятиэтажки, висит сова. Мы незамедлительно выехали на место. Через подъездное окно по трубе наш специалист добрался до антенны. Сова не висела, а сидела и дремала. Мы ее потрогали, она проснулась и улетела. Признаков болезни или травм у нее не было», — рассказала она.

Собеседница агентства отметила, что это уже третий случай залета сов в город за эту зиму, о котором известно специалистам заказника. Она пояснила, что из-за обильного снега хищные птицы страдают от нехватки корма, им трудно охотиться на мелких грызунов. Поэтому совы в поисках пропитания залетают все чаще в город.

Длиннохвостая неясыть также известна как уральская неясыть (на латыни — Strix uralensis). Это крупная и величественная птица. Хищник отличается завидным аппетитом. Как и все представители совиных, неясыть отличается большим размахом крыльев, сильными лапами и загнутым аккуратным клювом. Совиные — превосходные охотники, их отличительной чертой является бесшумность и острый слух, позволяющий определять передвижение жертв с большого расстояния.

На территории Татарстана особи этого вида встречаются во многих районах, в том числе в Агрызском, Азнакаевском, Актанышском, Бавлинском, Верхнеуслонском, Елабужском, Зеленодольском, Лаишевском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском, Черемшанском. Эпизодически они залетает в города.